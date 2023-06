Stiri pe aceeasi tema

- Nationala masculina de volei a Romaniei a fost invinsa de echipa Turciei cu scorul de 3-2 (25-18, 23-25, 25-27, 25-19, 15-6), sambata, la Brasov, intr-un meci din Grupa A a Golden League. Tricolorii, care duminica trecuta se impuneau cu 3-2 in fata Turciei, in deplasare, au cedat acum in fata finalistei…

- Nationala masculina de volei a Romaniei a fost invinsa de echipa Turciei cu scorul de 3-2 (25-18, 23-25, 25-27, 25-19, 15-6), sambata, la Brasov, intr-un meci din Grupa A a Golden League. Tricolorii, care duminica trecuta se impuneau cu 3-2 in fata Turciei, in deplasare, au cedat acum in fata finalistei…

- Nationala masculina de volei a Romaniei a fost invinsa de echipa Turciei cu scorul de 3-2 (25-18, 23-25, 25-27, 25-19, 15-6), sambata, la Brasov, intr-un meci din Grupa A a Golden League.Tricolorii, care duminica trecuta se impuneau cu 3-2 in fata Turciei, in deplasare, au cedat acum in fata finalistei…

- In cel de-al patrulea meci de Golden League la volei masculin, Romania a intalnit, in aceasta dupa-amiaza, in Sala Sporturilor din Brașov, naționala Turciei. Romania a cedat cu 2-3, pe seturi 18-25, 25-23, 27-25, 19-25 și 6-15. Astfel, deși a condus cu 2-1 la seturi, naționala pregatita de Sergiu Stancu…

- Miercuri, 7 iunie, Federația Romana de Volei a prefațat, in sala de consiliu a Primariei Pitești, meciul de volei feminin Romania – Cehia, din cadrul Golden League. Partida va avea loc in sala polivalenta „Pitești Arena”, joi, 8 iunie, de la ora 17. Citește și: Tofan, dupa retrogradarea lui FC Argeș:…

- Nationala masculina de volei a Romaniei a fost invinsa de echipa Danemarcei, cu scorul 3-0 (25-19, 25-23, 25-16), miercuri seara, la Middelfart, intr-un meci din Grupa A a Golden League.Tricolorii au suferit al doilea esec consecutiv, dupa o ora si 19 minute de joc, conform Agerpres. CITESTE…

- Nationala de volei masculin a Romaniei a disputat, la Brasov, doua meciuri amicale cu Ungaria, inaintea debutului in Golden League. CITESTE SI VIDEO O bunica de 60 de ani și nepoata ei de 13 ani au obținut medalii la o competiție internaționala de karate din Dubai 21:08 8 Hertha Berlin a retrogradat…

- Selectionerul echipei nationale de volei masculin a Romaniei, Sergiu Stancu, a anuntat lotul de 20 de jucatori care se reuni la Brasov in vederea participarii la Golden League. Conform site-ului oficial al Federatiei Romane de Volei, antrenorul echipei Romaniei a selectionat pentru competitia care debuteaza…