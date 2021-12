Medicamentul Viagra sau „pastiluța albastra”, așa cum mai este numita, este cunoscut pentru cu totul alte proprietați. Oamenii de știința americani au descoperit insa ca riscul de a dezvolta Alzheimer este cu 69% mai mic in cazul persoanelor care folosesc Viagra. Conform The Guardian, Viagra ar putea fi utilizata in tratarea acestei forme de demența care afecteaza sute de milioane de oameni in varsta din intreaga lume, se arata intr-un studiu. In ciuda faptului ca numarul persoanelor diagnosticate cu aceasta maladie este in creștere accelerata deocamdata nu exista niciun tratament eficient. Folosind…