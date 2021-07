Stiri pe aceeasi tema

- Traficul a fost restricționat pe Bulevardul Revoluției din Alba Iulia, pe segmentul de la Stadion pana la sensul giratoriu de la Piața Cetate, din cauza surparii unei bucați de drum. Pana la efectuarea reparațiilor pe aceasta porțiune vor circula doar autobuzele pentru transportul in comun. „Am depistat…

- Ghetarul de la Scarisoara, cel mai important obiectiv turistic natural din Alba si unde se afla cel mai vechi bloc de gheata subterana din lume, inchis pentru public de peste un an, a fost repus in circuitul turistic. Vizitat anual, cu deosebire din mai pana in septembrie, de peste zece mii de turisti…

- „In zona au fost dislocate o autospeciala, o barca de cautare-salvare și un echipaj SMURD.S-a intervenit pentru acordarea primului ajutor calificat și pentru evacuarea tinerei pana la nivelul apei acumulate in lacul Tarnița, de catre serviciul salvamont, iar pompierii au asigurat evacuarea cu barca…

- Regia Naționala a Padurilor – Romsilva respinge cu fermitate acuzațiile false și lipsite de orice fundament științific ale unui ghid de turism, care a lansat in spațiul public informația cum ca o lucrare de captare parțiala a izvorului Bigar pentru pastravaria Valea Miniș, realizata in urma cu 33 de…

- CARAS-SEVERIN – Legat de initiativa, primarul Resitei, Ioan Popa, isi incepe apelul cu o gluma: „Si despre banateni se fac bancuri. Nu multe, dar edificatoare: «De ce fac banatenii doar un copil?! Pentru ca nu pot face jumatate!»“. Edilul Reșiței continua: „La sase luni de la lansarea proiectului Via…

- Doi pui de urs au fost gasiti inconstienti, luni dupa amiaza, pe un traseu turistic din zona de nord a judetului Prahova, pe un fond forestier care apartine Universitatii Transilvania din Brasov, potrivit news.ro. Specialistii chemati la fata locului au constatat ca unul dintre pui era mort,…

- Grecia a muncit din greu pentru vaccina cu prioritate locuitorii a zeci de insule din Marea Egee (est) și Marea Ionica (vest), inainte de vaccinarea celor din insulele mari, avand in vedere ca, oficial, sezonul turistic se deschidere la mijlocul lunii mai. Numit de autoritați „Operațiunea…

- Accident rutier in raionul Șoldanești. La data de 2 mai, in jurul orelor 15:15 in Dispeceratul IP Șoldanesti a parvenit informație telefonica precum ca in apropierea satului Olișcani raionul Șoldanești, un automobil de model BMW a derapat de pe traseu.