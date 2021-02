Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, pe nume Tanczos Barna, a estimat ca o dezbatere publica in ce privește oportunitatea introducerii unei taxe de poluare ar putea incepe in luna aprilie, dupa aprobarea bugetului și finalizarea discuțiilor in ce privește Programul Național de Relansare…

- Premierul Florin Citu a anuntat miercuri, intr-o postare pe Facebook, ca a cerut corpului de control sa investigheze situatia de la Apele Romane Iasi, unde o fosta chelnerita a fost angajata la Administratia Bazinala de Apa Prut - Barlad, la departamentul care se ocupa de apararea inundatiilor, fara…

- Membrii Biroului Executiv al Federației Sindicale Silva, condusa de inginerul bacauan Silviu Geana, s-u intalnit cu ministrul Mediului, Apelor și Padurilor (MMAP), Tanczos Barna și cu secretarul de stat pentru paduri, Gelu Puiu. „Pe agenda intalnirii – spune Silviu Geana – s-au regasit nevoia de stabilitate…

- Marți a inceput vaccinarea anti COVID-19 și la centrul organizat la Batalionul 22 Vanatori de Munte „Ciresoaia” din Sfantu Gheorghe, unde, in cursul zilei de ieri s-au vaccinat 60 de militari. Comandantul Garnizoanei Sf. Gheorghe, lt.col. Dorin Neagu, a declarat ca la acest centru se poate vaccina…

- Partidul Ecologist Roman saluta poziția ministrului Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna cu privire la faptul ca “taierile ilegale reprezinta criminalitate organizata” si recunoasterea de la cel maiinalt nivel ministerial ca exista o “increngatura dintre un padurar, un primar, un politist,…

- Sistemul SUMAL va deveni functional la sfarsitul lunii, pe 31 ianuarie, a declarat, luni seara, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, relateaza Agerpres. "Vine SUMAL-ul, vine un program informativ la care s-a lucrat foarte mult anul trecut, care este in ultima etapa de testare…

- Consiliul Permanent al Uniunii Democrate Maghiare din Romania a aprobat, luni seara, persoanele desemnate pentru functiile de ministri in viitorul Guvern. Astfel, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a fost validat de Consiliul Permanent pentru functia de viceprim-ministru. De asemenea,…