- In urma cu puțin timp in curtea Spitalului 700 a avut loc un protest spontan format din asistenți medicali și infirmiere. „„Sincer sa fiu eu impreuna cu toata conducerea eram plecați la Consiliul Județean cu niște documente pentru modernizarea secției UPU și am fost sunat sa mi se spuna ca exista…

- Salariatii Spitalului de Pneumoftiziologie din Sibiu protesteaza, joi, in curtea unitatii, nemultumiti de scaderea veniturilor odata cu aplicarea noului regulament privind acordarea sporurilor. Conducerea spitalului afirma ca 40 la suta dintre salariati au veniturile micsorate cu sume cuprinse intre…

- Peste 100 de angajati ai Institutului Inimii din Cluj-Napoca au declansat azi-dimineata un protest spontan cu incetarea lucrului, nemultumiti de reducerea sporurilor, transmite Mediafax. Angajati, asistente si infirmiere s-au adunat in fata Institutului Inimii si asteapta un raspuns din partea conducerii…

- Miercuri dimineata, peste o suta de angajati ai Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din Galati au protestat in curtea unitatii medicale, nemultumiti de veniturile obtinute in ultima luna, reclamand faptul ca sporurile primite s-au acordat diferentiat, fara justificare legala.

- Continua protestele angajaților din spitale dupa reducerea sporurilor. Miercuri dimineața au declanșat protestul zeci de angajați ai spitalului Sfantul Ioan din București. In ultimele zile, proteste similare au avut loc la alte spitale din București și din Iași.

- Mai multi angajati ai Spitalului de Psihiatrie si Masuri de Siguranta Grajduri au declansat luni dimineata un protest spontan. Ei sunt nemultumiti de conditiile de munca si de salarizare. La Spitalul din Grajduri sunt internati bolnavi cu afectiuni psihice care au comis fapte foarte grave, deci care…

- Un protest spontat a izbucnit, marti, în Salina Slanic din judetul Prahova. Angajatii, nemultumiti de salariile mici si de lipsa unor investitii semnificative, au refuzat sa iasa din subterna, transmite Agerpres.

- Aproape 1.000 de angajati CFR au protestat trei ore in fata Ministerului Transporturilor, acestia fiind nemultumiti de subfinantarea sistemului public de transport feroviar, precum si fata de statutul personalului feroviar. Angajatii CFR au suflat din vuvuzele si au agitat pancarte pe care scria: "Vrem…