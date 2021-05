Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu seara zilei de luni, 24.05.2021, in cadrul contractului CL1 Reabilitare retele apa in Municipiul Arad, pe Calea Iuliu Maniu se executa lucrari de reabilitare a conductei existente, cu intervenții la caminele de vane. Lucrarile se vor derula pe tronsonul cuprins intre sensul giratoriu din…

- Azi, 19 mai 2021, a fost semna cel de-al patrulea contract de executie lucrari pentru aductiunea Isvarna – Craiova. Firul II de aducțiune Isvarna – Craiova, va asigura apa potabila de munte pentru Craiova si alte 6 localitați din Dolj. Un nou contract de execuție lucrari s-a semnat astazi, 19 mai 2021,…

- Mai multe localitați aradene vor avea intrerupta furnizarea apei potabile, timp de mai multe ore, in cursul zilei de maine. „Compania de Apa Arad anunța ca marți, 20.04.2021, in zona localitații Ghioroc vor avea loc intervenții de cuplare a rețelei de polietilena DN 315 in rețeaua existenta. In intervalul…

- Lucrarile efectuate de Compania de Apa Arad pentru remedierea avariei la o conducta care alimenteaza mai multe localitați din zona Ghioroc au fost mai complexe decat s-a estimat inițial. Locuitorii din zona nu au nici acum apa la robinete. Compania de Apa a emis o informare asupra situației. „Alimentarea…

- APA CTTA intrerupe, de LUNI, furnizarea apei potabile in Sebeș, timp de 3 ore, zilnic, pentru lucrari de reabilitare. Zonele vizate APA CTTA anunța ca de luni, 29 martie, va intrerupe furnizarea apei potabile, timp de 3 ore, in municipiul Sebeș. Potrivit reprezentanților, se vor efectua lucrari de reabilitare…

- ARAD. Compania de Apa Arad anunta ca a fost semnat procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor pentru modernizarea retelelor de canalizare care s-au desfasurat, in ultimii doi ani, in municipiu, pe bulevardele centrale.

- Compania de Apa Arad anunța ca marți, 9.03.2021, in intervalul orar 9- 13 se intrerupe furnizarea apei potabile in localitațile Șofronea și Sanpaul pentru remedierea unei avarii la rețeaua de distribuție. The post Atenție aradeni: maine se intrerupe apa potabila la Șofronea și Sanpaul appeared first…

- Noaptea minții in ceea ce privește achizițiile la Spitalul Județean Arad: au fost cumparate paturi prea late, care nu permit evacuarea bolnavilor in caz de incendiu. Mai precis, pentru ca paturile sunt mai late decat holurile, in caz de necesitate bolnavii ar urma sa fie evacuați cu… targa. O arata…