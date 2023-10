Vezi aici toate detaliile legate de PARTEA 1 a ultimului sezon din THE CROWN

Stiri pe aceeasi tema

- In jur de un milion de persoane au fost nevoite sa-si paraseasca locuintele in primele sapte zile ale conflictului din Gaza, a estimat duminica agentia ONU care sprijina refugiatii palestinieni, UNWRA, in conditiile in care Fasia Gaza are o populatie de circa 2,3 milioane de persoane, transmite AFP.„Se…

- Ultimul sezon al serialului „The Crown” se va incheia anul acesta cu doua parti. Acestea vor debuta la 16 noiembrie, respectiv la 14 decembrie. In prima parte, o surprindem pe Elizabeth Debicki reluand rolul printesei Diana alaturi de Dominic West in rolul Printului Charles. Imelda Staunton isi continua…

- FK Kraszna a devenit campioana Salajului la juniori A1 in vara acestui an, fiind o premiera pentru clubul din comuna Crasna, care s-a si aflat la prima participare in acest campionat de juniori. Formatia condusa de Florin Morar are planuri mari si in acest sezon, iar acest lucru l-a si dovedit inca…

- Inca din 2011, Pavel Bartoș este moderatorul emisiunii Romanii au talent, alaturi de Smiley, iar pe langa asta, Pavel a mai fost implicat și in alte proiecte. De asemenea, actorul a revenit pe micile ecrane la Vocea Romaniei, show ce a inceput saptamana trecuta l Pro TV, cu un sezon spectaculos.„Cred…

- Muzical vorbind, va veți delecta cu o combinație spumoasa de R&B și Funk, lirical vorbind, veți trece prin cele mai apasatoare stari. Alduts Sherdley și NANE ne vor ține caștile ocupate cu noua lor bucata muzicala. ,,HAOS” vorbește despre atașamente toxice, iubiri care nu se mai simt la fel, presarate…

- Denise Rifai revine la Kanal D cu un nou sezon al emisiunii „40 de intrebari”. Prezentatoarea TV spera ca formatul sau sa aiba la fel de mare succes ca și pana acum.O noua serie de interviuri revelatoare cu personalitati ale scenei publice romanesti incepe pe 10 septembrie, la Kanal D, odata cu lansarea…

- Saptamana trecuta, vicecampioana ediției trecute din liga a patra, Unirea Tritenii de Jos, a anunțat ca formația din Triteni se va inscrie in liga a cincea. A fost o veste care a luat prin surprindere mai multa lume din zona fotbalului amator din Turda. ISTORIA RECENTA A CLUBULUI: Primele „mișcari”…

- Prințul Harry și Meghan Markle continua colaborarea cu platforma de streaming Netflix și vor realiza o comedie romantica, adaptare dupa romanul de succes intitulat „Meet Me at the Lake”, anunța adpm.ro. Prințul Harry și Meghan Markle sunt pregatiți sa iși faca un nume in industria cinematografiei internaționale.…