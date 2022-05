”Exista in continuare posibilitatea, in zilele urmatoare, sa se deblocheze vetoul ungar”, afirma Palatul Elysee. ”Diferite optiuni sunt pe masa in vederea iesirii din acest blocaj”, subliniaza presedintia franceza. Premierul ungar Viktor Orban – care blocheaza adoptarea unui embargo al Uniunii Europene (UE) impotriva petrolului rus – catalogheaza ”foarte improbabil” un acord in zilele urmatoare, intr-o scrisoare pe care i-a trimis-o presedintelui Consiliului European Charles Michel. In aceasta scrisoare, datata luni, liderul suveranist ungar apreciaza ca ar fi ”contra-productiv” sa se discute…