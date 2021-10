Stiri pe aceeasi tema

- Farul a invins-o pe FC Botoșani, scor 2-0, in deschiderea rundei cu #14 din Liga 1. Mihai Roman, extrema moldovenilor, suna trezirea. Vezi AICI programul complet al etapei #14 „Parca de cateva meciuri nu mai suntem noi, echipa aceea agresiva care domina. Parca nu mai avem rautate pe teren, iar acest…

- "O victorie meritata si foarte importanta pentru moral inaintea partidelor cu FCSB si Craiova din urmatoarele doua etapeldquo;Farul Constanta a obtinut in aceasta seara prima victorie in deplasare din sezonul 2021 2022 al Ligii 1, invingand FC Botosani cu 2 0 in etapa a 14 a de campionat.Pentru oaspeti…

- Faptul ca 63% dintre romani considera, potrivit unui sondaj, ca in comunism era mai bine decat astazi ar trebui sa cutremure precum o unda de șoc toți decidenții statului, afirma europarlamentarul Eugen Tomac intr-o postare cu titlul „Democrația in pericol” ”Democrația in pericol Faptul…

- Miliardarul George Soros a realizat o analiza economica si de politica externa intr-un articol publicat in Wall Street Journal, citat de Al-Jazeera. Omul de afaceri a tras semnalul de alarma cu privire la piata chineza si la președintele chinez Xi Jinping. George Soros a criticat miscarile facute de…

- Cele peste 20 de cazuri de agresare a personalului silvic la Regia Naționala a Padurilor-Romsilva, in 11 județe, inclusiv in Bacau, determina Federația Sindicatelor Silva, condusa de inginerul bacauan Silviu Geana, sa traga din semnalul de alarma „Așa nu se mai poate!”. Cazurilor de violența fizica…

- Realitatea pe care o traiesc toți romanii contrazice declarațiile triumfaliste ale premierului Cițu despre o așa-zisa creștere a nivelului de trai in Romania. „In pofida declarațiilor fantastice ale lui Cițu despre salariile de peste 3.000 euro la 1% din populație, in realitate nivelul de trai al 99%…

- Dupa ce Banca Naționala a Romaniei a confirmat luni, in raportul facut public, o creștere a inflației cu 92,3% in primele 7 luni ale anului, de la 2,6 la 5%, social-democrații afirma ca „Romania intra cu o viteza fulminanta in faza inflației galopante”.

- Fostul președinte al CJ Ilfov, Marian Petrache, trage un semnal de alarma și arata faptul ca liberalii merg pe o sarma foarte subțire, iar faptul ca Florin Cițu nu are experiența politica ar putea dauna partidului, in cadrul unor batalii electorale. ”Ne spune Rares Bogdan ca nu mai merge cu…