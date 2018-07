Veteranii din teatrele de operații au filială la Arad ARAD. Lt.col. Mihai Ionița, comandantul Batalionului 191 Infanterie, a facut oficiile de gazda, salutand participanții și prezentand scopul intalnirii, acela de a se inființa și la Arad o structura județeana a amintitei asociații, alaturi de celelalte 17 deja existente in toata țara. Aradul se inscrie inca din anii de inceput ai misiunilor internaționale cu participare romaneasca, atat prin unitatea din Cetate cat și prin fosta unitate de la Lipova, printre destinațiile predilecte fiind fosta Iugoslavie, Irak, Afganistan, Africa, dar și zone de securitate și cooperare interaliata fara conflicte… Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

Sursa articol si foto: aradon.ro

