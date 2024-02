Vestul țării, reprezentat la Târgul de Turism al României Centrul expozițional Romexpo București organizeaza intre 15 și 18 februarie ediția de primavara a Targului de Turism al Romaniei, la care, vor fi promovate cele mai atractive și avantajoase pachete turistice pentru acest an, printre care și locuri turistice din vestul țarii. Județul Caraș-Severin va avea un stand la care va fi prezentata gastronomia tradiționala […] Articolul Vestul țarii, reprezentat la Targul de Turism al Romaniei a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

