- Diana Șoșoaca il invita pe Viktor Orban la 'negocieri de pace': Naționaliștii maghiari trebuie sa se intalneasca și sa colaboreze cu naționaliștii romani!Cu ocazia vizitei lui Viktor Orban in Romania, Diana Șoșoaca profita de ocazie și intra pe fir. Senatoarea e gata sa se intalneasca cu premierul…

- Sunt vești nemaipomenite pentru milioane de romani! Este vorba despre noi schimbari in Codul Muncii. CITESTE SI Documentul incredibil pe care il semnau pasagerii de pe Titan: detaliul terifiant al acordului 14:00 546 Joe Biden a facut anunțul așteptat timp de 16 ani: 'Astazi natiunea noastra…

- Vești uriașe! Acești romani pot ieși mai devreme la pensie: ce condiții trebuie sa indeplineascaNoi vești EXTRAORDINARE pentru mii de romani! Aceștia vor putea ieși mai devreme la pensie. Foarte IMPORTANT! Aceasta categorie de persoane trebuie sa indeplineasca anumite criterii pentru a beneficia…

- Aproape 2 milioane și jumatate dintre romani vor primi un ajutor de la stat de 250 de lei, care va fi disponibil incepand din 15 iunie.O noua tranșa de 250 de lei pe cardurile pentru alimente și mese calde va fi disponibila incepand cu saptamana viitoare, pentru aproximativ 2,4 milioane de beneficiari…

- Vești IMPORTANTE pentru sute de romani! Persoanele cu acest statut pot beneficia de pensie. De REȚINUT! Pentru a intra in posesia sumelor de bani, trebuie indeplinite anumite cerințe prevazute de Legea pensiilor. Casa Naționala de Pensii Publice (CNPP) a precizat, potrivit reglementarilor legale in…

- Pensiile mai mici de 3.000 de lei ar putea fi scutite de impozit. Aceasta propunere se regasește in viitorul program de guvernare al coaliției. De asemenea exista și propuneri de stimulente pentru cei care aleg salariul in detrimentul pensiei.Partidul Național Liberal este cel care propune in programul…

- Persoanele care vor incheia tranzacții cu o valoare totala, egala sau mai mare de 20 de mln de lei, pe parcursul unei perioade fiscale, sint obligate sa intocmeasca și sa prezinte informația privind prețurile de transfer, iar daca valoarea tranzacțiilor este egala sau mai mare de 50 de mln de lei, va…

- Vești bune pentru milioane de romani. Incepand cu data de 1 iulie 2023, valorea tichetelor de masa ar urma sa creasca. Care a fost propunerea sindicatelor și ce spune premierul Nicolae Ciuca despre modificarile care vor fi facute.