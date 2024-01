Stiri pe aceeasi tema

- Crizele de fiere pot provoca dureri bruște și intense, dar și greața sau frisoane. Acestea sunt cauzate de calculi biliari. Deși nu pot fi intotdeauna prevenite, medicii ne spun ce putem face pentru a reduce riscul unei astfel de crize.

- Anul 2023 este pe sfarșite, iar mulți sunt pregatiți pentru un nou inceput in 2024. Din pacate, astrologii au vești proaste pentru unii nativi, care vor avea ghinion in 2024. Care sunt aceștia, aflați in randurile urmatoare. Zodiile care vor avea ghinion in 2024 Astrologii au dezvaluit care sunt semnele…

- Vești bune pentru pasionații de astronomie! Luni seara și marți dimineața, un asteroid din sistemul nostru solar va bloca temporar lumina lui Betelgeuse, una dintre cele mai stralucitoare stele de pe cerul nopții. Iata de ude poți vedea acest fenomen cosmic rar!

- Vești bune pentru o categorie de șoferi din Romania! Deținatorii de autoturisme electrice și hibride inregistrare in București se vor putea bucura in continuare de parcarile publice de utilitate generala in mod gratuit. Iata ce condiție trebuie indeplinita pentru a beneficia de aceasta facilitate!

- S-a dat startul sezonului sarbatorilor de iarna, iar „magia” plutește in aer. Astrologii au dezvaluit care sunt zodiile protejate de Sfantul Nicolae la inceput de decembrie 2023. Cei nascuți in aceste semne ale zodiacului vor avea parte, in aceste zile, de noroc la bani, dar si in dragoste. Vești bune…

- Vești proaste pentru toți romanii! Pensiile, alocațiile și ajutoarele sociale ar putea sa nu mai fie virate la inceputul lunii decembrie. Beneficiarii ar ramane fara bani, daca greva angajaților Casei de Pensii nu valua sfarșit. Iata ce mesaj au transmis.

- Vești bune pentru bucureștenii și turiștii care iși doresc sa ajunga mai repede cu autobuzul din centrul Capitalei pana la Aeroportul Otopeni! Incepand cu data de 2 decembrie, acest lucru va fi posibil. Anunțul facut de primarul general al Capitalei, Nicușor Dan.

- Luna decembrie, dar și sarbatorile de iarna din anul 2023 vin cu vești excelente pentru multe zodii din horoscop. Ei bine, pentru o singura zodie din cele 12 vine cu cele mai bune vești. Un nativ din intreg zodiacul va fi vedeta sarbatorilor de iarna. Persoanele nascute sub acest semn zodiacal vor radia…