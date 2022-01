Vești proaste pentru românii cu credite în lei. ROBOR a atins un nivel record în prima zi lucrătoare din 2022 Record pentru ROBOR in prima zi lucratoare din 2022. Indicele care calculeaza costul creditelor in lei la 3 luni a crescut luni la 3,02%, potrivit BNR, cu 50% mai mult decat in urma cu un an. Astfel, indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu […] The post Vești proaste pentru romanii cu credite in lei. ROBOR a atins un nivel record in prima zi lucratoare din 2022 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

