Accident rutier in judetul Giurgiu. Iata ce spun pompierii

Un autoturism a fost implicat, in aceasta dimineata, intr un accident rutier produs pe DJ 602, in zona localitatii Bacu. Un autoturism a fost implicat, in aceasta dimineata, intr un accident rutier produs pe DJ 602, in zona localitatii Bacu, transmit reprezentantii Inspectoratului pentru… [citeste mai departe]