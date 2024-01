Stiri pe aceeasi tema

- Incepand din acest an, romanii care intra in concediu medical vor pierde bani. Mai exact, daca se vor imbolnavi, aceștia vor primi o indemnizație mult mai mica, iar cei mai afectați vor fi cei care nu au venituri mari.

- Vești bune pentru unii romani! Un numar semnificativ de contribuabili vor fi scutiți in 2024 de datoriile la ANAF. La inceputul anului 2024, foarte mulți contribuabili romani nu vor mai trebui sa-și achite restanțele la ANAF, aceasta situație fiind aplicata celor care au datorii mai mici de 40 de lei…

- Vești proaste pentru romani la acest inceput de an! Daca recent s-a anunțat ca alocațiile și pensiile se maresc, iata ca și prețurile facturilor la energie electrica cresc. Romanii vor fi nevoiți sa scoata mai mulți bani din buzunar pentru platirea acestora.

- Vești proaste pentru romanii care se vor imbolnavi! Anul acesta, in 2024, indemnizațiile de asigurari sociale, cunoscute și sub numele de indemnizații de concedii medicale, vor fi supuse unui impozit de 10% pentru CASS.

- Romanii au parte de vești proaste, odata cu prima zi a Noului An! Fumatorii vor fi nevoiți sa scoata mai mulți bani din buzunar pentru acest viciu. Incepand de luni, 1 ianuarie 2023, țigarile se vor scumpi. iata cat vor trebui sa scoata fumatorii din buzunar!

- Vești proaste pentru romanii care lucreaza in mediul privat. Specialiștii in resurse umane spun ca firmele vor crește salariile, in medie, cu doar 5-7%, sub rata inflației. Sunt insa și companii care nu-și permit sa mai dea ceva in plus la leafa. Anul viitor, cele mai mari creșteri salariale vor fi…

- Romanii au parte de o noua lovitura! Casele de schimb valutar ale bancilor dispar, iar aceasta veste vine la pachet cu ingrijorarea oamenilor care se așteapta deja sa dea mai multi bani la fiecare tranzacție. Iata ce prevede noua schimbare!

- Vești proaste pentru romani! Salariații care se confrunta cu probleme medicale din cauza virusului Covid-19 nu vor mai avea parte de concedii medicale, ci se va trece pe boala obisnuita. Mai mult, liberul va fi platit doar 75%. Iata noua lege venita din partea Casei de Asigurari de Sanatate!