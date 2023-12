Stiri pe aceeasi tema

- Punctul de amenda pentru contravențiile din Codul Rutier va crește, incepand cu 1 ianuarie 2024, cu 20 de lei și va ajunge la 165 de lei.Astfel, un pieton care va traversa prin loc nepermis risca o amenda de pana la 500 de lei. Guvernul a stabilit ca punctul de amenda va fi 5% din salariul…

- O noua schimbare in regulamentul de circulație ar putea aduce amenzi serioase pentru cei care nu opresc motorul atunci cand staționeaza. O modificare propusa in Codul Rutier vizeaza interzicerea acestei practici și are ca scop impulsionarea responsabilitații civica și protejarea mediului.

- Codul Rutier 2023 nu se modifica dor pentru soferi, ci si pentru pietoni. Ba chiar vine cu amenzi drastice pentru aceasta categorie a participantilor la trafic. Este vorba despre un proiect de lege care vizeaza schimbarea Codului Rutier in acest sens. Pe langa pietoni, si conducatorii de trotinete ar…

- Vești proaste pentru șoferii din Romania! Ce schimbari importante sunt in Codul Rutier. Toata lumea trebuie sa știe, dar mai ales cei ce nu au acumulat experiența la volan sau nu au permisul de conducere de multa vreme.

- Vești poaste pentru o categorie importanta de romani! Vanzarea de țigari și alcool se va face doar pe baza de buletin. Senatul a adoptat tacit, in urma cu puțin timp, proiectul legislativ. In acest fel, comercianții vor putea verifica varsta persoanelor care cumpara țigari și bauturi alcoolice. Iata…

- Șoferii din Capitala vor fi buni de plata daca nu respecta o prevedere importanta! Mai exact, aceștia vor scoate bani buni din buzunar daca vor evita achitarea taxei de 5 lei pentru ora de parcare in București. Viceprimarul Stelian Bujduveanu a inițiat un proiect de hotarare in acest sens ce urmeaza…