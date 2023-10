Stiri pe aceeasi tema

- Luna octombrie vine cu diverse vești pentru nativii din zodiac. Pentru o zodie din cele 12 ale horoscopului va veni cu vești proaste și asta pentru ca ea va avea ghinion in dragoste. Persoanele nascute sub acest semn zodiacal vor fi dezamagite. Ele nu vor avea noroc pe plan sentimental și vor suferi…

- Vești proaste pentru romani! Persoanele care primesc amenzi de la ANAF nu vor mai beneficia de reducere la jumatate din valoare, indiferent de cat de repede o achita. Guvernul a adoptat o noua lege in acest sens, in urma cu foarte puțin timp. Iata despre ce este vorba.

- Un stil de viata sanatos a fost mult timp asociat cu o stare fizica buna, insa cercetari recente afirma ca efectele acestuia se rasfrang si asupra sanatatii mintale, transmite joi agentia Xinhua. Sapte factori de stil de viata sanatos, care includ consumul moderat de alcool, alimentatia sanatoasa, activitatea…

- Vești proaste pentru utilizatorii aplicației de mesagerie WhatsApp! Incepand cu luna octombrie a acești an, mai multe modele de telefoane nu vor mai putea utiliza aplicația internaționala. Ce modele de smatphone-uri se regasesc pe lista.

- Un stil de viata sanatos a fost mult timp asociat cu o stare fizica buna, insa cercetari recente afirma ca efectele acestuia se rasfrang si asupra sanatatii mintale, transmite agentia Xinhua. Sapte factori de stil de viata sanatos, care includ consumul moderat de alcool, alimentatia sanatoasa, activitatea…

- Vești proaste pentru romani! Guvernul va elimina voucherele de vacanța, iar angajații nu vor mai putea sa mearga in concendii cu bani primiți de la stat. Iata pana cand vor putea fi folosite și ce se va intampla cu ele in urmaritorii ani.

- Antrenorul lui Inter Miami, Gerardo „Tata” Martino, a dezvaluit ca Lionel Messi (36 de ani) va pleca in curand la naționala Argentinei și „ne va lipsi cel puțin trei meciuri anul acesta”. Venit de pe banca in minutul 60 al meciului de la New York, cu Red Bulls (2-0), Lionel Messi a prafat victoria lui…

- Wizz Air a revenit cu vești proaste pentru calatori. Compania aeriana a anulat, din nou, cursele pentru o destinație care se afla in topul preferințelor romanilor, mai ales pe timpul verii. Reprezentanții au transmis un mesaj important pentru turiștii care urmeaza sa zboare cu aceasta companie.