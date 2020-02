Stiri pe aceeasi tema

- Fundația Bill & Melinda Gates a anunțat miercuri ca va finanța cu 100 de milioane de dolari lupta impotriva coronavirusului. Banii oferiți de fundația magnatului american vor fi folosiți pentru ”detectare, izolare și tratament, protejarea populației cu risc, dezvoltarea vaccinurilor, tratamente și diagnostice”.…

- China a criticat dur Statele Unite ale Americii, pe care le acuza de „creare și semanare de panica”, dupa ce au dat semnalul pentru restricțiile care le sunt impuse cetațenilor chinezi în urma epidemiei de coronavirus, scrie AFP. "Guvernul american a fost primul care a…

- 46 de noi victime a facut coronavirusul in 24 de ore, iar numarul persoanelor infectatea crescut cu 2.000. Pana acum, virusul a ajuns in 21 de țari, Marea Britanie și Rusia fiind ultimele care au confirmat, ieri, cazuri de coronavirus.De la 213 decese, ieri, s-a ajuns, in 24 de ore, la 259, iar de la…

- Intr-un interviu acordat agentiei de presa Xinhua, Li Lanjuan, seful Laboratorului de stat pentru Diagnosticul si Tratamentul Bolilor Infectioase, a declarat ca au fost izolate doua tulpini de virus necesare pentru dezvoltarea vaccinului. Epidemia de coronavirus, care a izbucnit in orasul…

- Rusia și China colaboreaza pentru dezvoltarea unui vaccin impotriva noului coronavirus, a informat miercuri Consulatul Rusiei la Guangzhou, citat de site-ul agenției de presa Reuters.Potrivit instituției, autoritațile chineze au pus la dispoziția cercetatorilor ruși descoperirile de pana acum…

- Rusia și China colaboreaza pentru dezvoltarea unui vaccin impotriva noului coronavirus, a informat miercuri Consulatul Rusiei la Guangzhou, potrivit agenției de presa Reuters, citata de TVR. Virusul se transmite foarte ușor de la om la om și pana in prezent nu are tratament. Potrivit instituției, autoritațile…

- Aceasta repatriere se va face cu acordul autoritatilor chineze si sub supravegherea unei echipe medicale. Dupa sosirea in Franta, persoanele repatriate vor ramane in carantina, intr-un loc inca neprecizat, timp ce 14 zile, perioada de incubatie a virusului.Ministrul francez al sanatatii a estimat ca…

