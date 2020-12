Stiri pe aceeasi tema

- Negocierile comerciale dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana au regresat, iar asteptarile ca negociatorul european pentru Brexit, Michel Barnier, sa revina la Londra la acest sfarsit de saptamana pentru a incheia un acord s-ar putea sa nu devina realitate, informeaza joi Reuters, citand Sky News.…

- Marea Britanie si Uniunea Europeana se pregatesc pentru o saptamana "foarte importanta", a declarat duminica ministrul britanic de externe Dominic Raab, in contextul in care discutiile cu privire la un acord comercial post-Brexit intra in linie dreapta fara ca divergentele majore sa fi fost rezolvate,…

- Guvernul Boris Johnson a anuntat, vineri, ca va continua pana in ultimul moment negocierile cu Uniunea Europeana, subliniind ca este posibil un acord privind relatiile bilaterale post-Brexit noteaza Mediafax. "Astept sa il primesc pe negociatorul UE, Michel Barnier, si echipa lui, la Londra,…

- Încheierea fara niciun acord a tranzitiei post-Brexit ar avea un impact negativ pe termen lung asupra economiei Marii Britanii, efectele fiind mult mai grave decât cele ale crizei pandemiei, a avertizat luni Andrew Bailey, guvernatorul Bancii Angliei, potrivit Reuters."Cred ca efectele…

- Uniunea Europeana isi intensifica eforturile pentru a ajunge la un acord comercial cu Regatul Unit, a sustinut negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, care a prezentat trei conditii in aceasta privinta, transmite Reuters, potrivit AGERPRES.Barnier a scris pe Twitter ca acordul…

- Marea Britanie si Uniunea Europeana mai au mult de lucru pentru ajungerea la un acord bilateral privind relatiile post-Brexit, a anuntat vineri dupa-amiaza Michel Barnier, negociatorul-sef al UE, anunța MEDIAFAX."Dupa sapte zile de negocieri intense la Londra, discutiile continua cu David…

- Marea Britanie s-a declarat miercuri "pregatita" pentru un eșec al negocierilor comerciale cu Uniunea Europeana, în continuare în impas și pe finalul perioadei de tranziție post-Brexit, scrie AFP.Într-o discuție telefonica cu președintele Consiliului European Charles…

- Deja dificile, negocierile dintre Londra și Bruxelles legate de viitorul post-Brexit s-au reluat marți într-o atmosfera și mai sumbra: guvernul britanic a recunoscut ca dorește sa revina, încalcând dreptul internațional, asupra angajamentelor asumate la ieșirea din Uniunea Europeana,…