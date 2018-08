Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care au participat la mitingul de vineri din Piata Victoriei si care au fost internate la Spitalul de Urgenta Floreasca sunt în stare stabila, a declarat sâmbata, pentru AGERPRES, coordonatorul SMURD Bucuresti, medicul Bogdan Oprita.

- Persoanele care au participat la mitingul de vineri din Piata Victoriei si care au fost internate la Spitalul de Urgenta Floreasca sunt in stare stabila, a declarat sambata, pentru AGERPRES, coordonatorul SMURD Bucuresti, medicul Bogdan Oprita. “Noi am avut un ...

- O femeie – jandarm, batuta cu bestialitate de protestatari in Piața Victoriei, se lupta pentru viața ei, la Spitalul de Urgența Floreasca din Capitala. Surse medicale, citate de Antena 3, au precizat ca femeia a suferit multiple traumatisme și este suspecta de fractura de coloana cervicala. Femeia și…

- Un jandarm a fost ranit la mitingul Diasporei, care se desfasoara, vineri, in Piata Victoriei, el fiind transportat la spital, a declarat pentru AGERPRES coordonatorul SMURD Bucuresti, Bogdan Oprita. "A...

- UPDATE – ora 17:24 Un jandarm a fost ranit la mitingul Diasporei, care se desfasoara, vineri, in Piata Victoriei, el fiind transportat la spital, a declarat pentru AGERPRES coordonatorul SMURD Bucuresti, Bogdan Oprita. ‘A avut un traumatism la antebrat si a fost transportat la Spitalul de Urgenta Floreasca’,…

- Oana Pellea s-a aflat, ieri seara, printre miile de protestatari care s-au strans in Piata Victoriei in Bucuresti. Manifestatia de aseara a fost marcata de multe momente tensionate. Protestatarii au blocat circulatia, jandarmeria a intervenit cu spray cu piper. Au fost si momente in care manifestantii…

- Zeci de persoane care au participat sambata in Piata Victoriei la mitingul PSD - ALDE au prezentat stari de rau si au necesitat transportul la spital, au declarat, pentru AGERPRES, oficiali ai ISUBIF. Potrivit acestora, pe parcursul manifestarii au fost sesizate 155 de cazuri cu stari de rau, dintre…

- PSD Calarasi a pornit spre Bucuresti, la mitingul din Piata Victoriei, de la ora ora 20.00. Sute de membri PSD si simpatizanti, imbarcati in autocare s-au incolonat spre Capitala. Protestatarii impotriva “statului paralel” au plecat cu autocare inchiriate, microbuze sau cu masinile personale. Cel putin…