- Ministrul Educației, liberalul Sorin Cimpeanu, a anunțat implementarea unor comitete la nivelul tuturor școlilor din Romania, care sa acționeze pentru combaterea agresiunii și violenței de orice fel dintre elevi. Anunțul vine dupa ce un nou incident in materie de bullying a avut loc la o unitate școlara…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, vineri seara, ca saptamana viitoare 10% dintre elevi vor continua cursurile online, acestia fiind din 654 de localitati unde rata de infectare este mai mare de 1 la mie. Alte 2,6 milioane de elevi vor perge fizic la scoala. De saptamana viitare, insa,…

- „Astazi, la momentul la care vorbim, avem doar 703 localitati cu rata de infectare peste 1 la mie. Toate celelalte sunt rata de infectare sub 1 la mie, deci vor putea merge in continuare cu prezenta fizica. Diferenta fata de modul de functionare in aceasta saptamana, care s-a bazat pe rata de infectare…

- ”Nu putem sa luam o decizie, nu putem sa formulam o propunere de redeschidere a tuturor scolilor din Romania pana cand nu vom vedea care este rata de infectare mai ales dupa Sarbatorile Pascale. Acest lucru va fi analizat probabil in urmatoarele saptamani, dupa ce vom fi depasit aceasta perioada de…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat vineri ca nu se poate lua o decizie sau formula o propunere de redeschidere a tuturor scolilor pana nu este stabilita rata de infectare cu noul coronavirus dupa Paste. „Nu putem sa luam o decizie, nu putem sa formulam o propunere de redeschidere a tuturor…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, nu crede ca elevii din clasele terminale vor reuși sa recupereze materia in luna care le-a ramas de mers la școala. Cimpeanu a spus ca elevii din clasele terminale vor incepe luni, 10 mai, școala, cu prezența fizica, integral, fara niciun fel de condiție…

- Sorin Cimpeanu: “Copiii de gradinița și elevii care nu dau examene se intorc la școala miercuri, 5 mai”. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a precizat, luni, la Antena 3, scenariile in baza carora elevii vor merge la scoala pe 5 mai. Potrivit acestuia, vor veni la școala, indiferent de clasa și de…

- Vești bune pentru elevi. Aceștia ar urma sa se reintoraca in școli in luna mai. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat ca elevii ar putea sa revina in școli cu prezența fizica la sfarșitul lunii mai, inceputul lunii iunie, daca vor fi indeplinite anumite condiții care țin de respectarea regulilor…