Veşti importante despre medicul erou Medicul ranit in incendiul de la Sectia ATI a Spitalului Judetean Piatra Neamt, Catalin Denciu, a suferit prima interventie chirurgicala, iar sotia sa a ajuns si ea in Belgia. Tataru a spus, la B1 TV, ca medicul a scapat de dializa. „Ieri (marți – n.r.) a suferit prima interventie chirurgicala de excizie si cu alogrefe pentru o prima parte. A scapat, sa spun asa, de dializa. A ajuns si sotia astazi (miercuri – n.r.) la dansul, noi speram sa aiba o evolutie buna. Aceasta saptamana este o saptamana de a trata leziunile chirurgical”, a spus Tataru. Medicul Catalin Denciu de la Spitalul Județean Piatra… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

