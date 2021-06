Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Pe parcursul zilei de luni (14 iunie) vor fi averse moderate cantitativ local la munte, in nordul și centrul țarii și pe arii restranse in regiunile sudice unde vor fi insoțite de frecvente descarcari electrice și intensificari de scurta…

- Ploile nu se opresc nici in aceasta saptamana. Prognoza meteo ANM anunța averse, intensificari ale vantului și izolat grindina și vijelii. Și in București vremea va fi instabila și racoroasa. Și cea de-a treia saptamana a lunii iunie debuteaza cu vreme instabila in majoritatea regiunilor din Romania.…

- Meteorologii nu vin cu vești bune despre vremea din perioada imediat urmatoare. Sunt anunțate ploi, dar și descarcari electrice și vijelii. In dimineața zilei de joi, 10 iunie, Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o noua atenționare COD GALBEN. Mesajul meteorologilor vizeaza intervalul…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie Ziua/luna/anul: 07-06-2021 Ora : 12:00 Nr. mesajului: Intervalul : 08 iunie, ora 12:00 – 10 iunie, ora 23:00; Zonele afectate : conform textului; Fenomene : instabilitate atmosferica temporar accentuata; Mesaj : INFORMARE METEOROLOGICA Interval de valabilitate:…

- Vești proaste pentru toți romanii! Meteorologii au emis un cod galben de furtuni și vijelii, iar in 18 județe vremea nu o sa fie deloc placuta. Cei ce și-au facut planuri pentru urmatoarea perioada s-ar putea sa fie nevoiți sa uite de ele și sa aștepte ca temperaturile sa fie mult mai blande. Meteorologii…

- Meteorologii anunța ca in București, incepand de marți dupa-amiaza pana joi seara, ora 20.00, vor fi perioade cu averse insoțite de descarcari electrice și vijelii. In perioada 25 mai, ora 15.00 – 27 mai, ora 20.00, temperatura maxima va fi in Capitala de 27 de grade Celsius, iar minima de 14 grade…

- ■ avertizarea este valabila pentru jumatatea de vest a judetului, pina azi la ora 10:00 ■ meteorologii anunta precipitatii si vijelii ■ in week-end se incalzeste spectaculos ■ saptamina viitoare revin ploile ■ Luna mai ramine capricioasa pina la final, iar meteorologii au emis o noua atentionare cod…

- Meteorologii au lansat, in aceasta dupa amiaza, mai multe alerte meteo cod galben pentru localitați din județele Timiș, Caraș Severin și Hunedoara. Pana la ora 19,30, sunt așteptate averse care vor cumula 20 – 25 l/mp, descarcari electrice, grindina de mici dimensiuni, intensificari de scurta durata…