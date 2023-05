Stiri pe aceeasi tema

- Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) incepe sa plateasca creanțelor cuvenite creditorilor Euroins pentru ca ieri (17 mai) s-a implinit termenul legal de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial a deciziei de ridicare a autorizației de funcționare Euroins.

- Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) a recepționat, in intervalul 17 martie 2023 (data ridicarii licenței Euroins) – 14 mai, 13.953 de Cereri de deschidere dosare dauna, din partea potențialilor creditori de asigurare Euroins. Dintre acestea, Fondul a inregistrat 10.286. De asemenea, in aceeași…

- REPER a depus in Parlament un proiect de lege pentru cresterea de 10 ori a plafonului de garantare de 500.000 de lei al Fondul de Garantare a Asiguratilor. Conform initiativei legislative, pragul de 5 milioane de lei va fi aplicat in urmatoarele situatii: cand dreptul la despagubire se naste ca urmare…

- Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) a platit in primele trei luni din 2023 despagubiri in valoare de 188,7 milioane de lei in contul a 5 falimente din piata asigurarilor. Din aceasta suma, 179,2 milioane de lei, adica mai mult de 94%, au fost platite in contul falimentului City Insurance, anunța,…

- Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) anunta ca a receptionat, incepand cu 17 martie 2023, data ridicarii licentei de functionare a societatii Euroins Romania Asigurare Reasigurare SA, si pana la 2 aprilie 2023, 3.737 cereri de deschidere dosare de dauna, din partea potentialilor creditori de asigurare…

- Vasile Stefanescu, presedinte Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR), avertizeaza ca Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) a ramas fara bani, iar pentru a face plati in cazul falimentului Euroins trebuie sa acceseze un credit garantat de statul roman. „Vin…

- Decizia ASF de retragere a autorizatiei Euroins fost publicata in Monitorul Oficial. Clienții pot depune acum cererile de despagubire la Fondul de Garantare a Asiguratilor. La 60 de zile dupa publicarea deciziei in Monitorul Oficial vor putea incepe si platile. Clienții vor avea la dispoziție inca 3…

- Aproximativ 2,8 milioane de romani care au asigurari auto RCA valabile la Euroins, dar și pagubiții liderului RCA caruia ASF a decis sa-i ceara in instanța falimentul, vor putea sa ceara imediat restituirea de prime și plata daunelor de la Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), dupa publicarea deciziei…