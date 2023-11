• Se poate semna contractul de lucrari, dupa cele trei contestații • Acest sector are intarziere de mai bine de un an, comparativ cu primele doua Violeta Stoica Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat, ieri dimineața, ca poate fi semnat, in sfarșit, contractul de lucrari pentru ultimul lot al autostrazii Dumbrava – Buzau, tronsonul dintre Pietroasele și Buzau. ”Vesti bune pentru ultimul Lot din Autostrada A7 care nu avea castigator! Contractul pentru construcția ultimului Lot dintre Pietroasele și Municipiul Buzau poate fi semnat! Pana ieri nu au fost depuse contestații, de aceea,…