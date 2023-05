Stiri pe aceeasi tema

- „Comisia Europeana a ajuns la un acord de principiu cu Bulgaria, Ungaria, Polonia, Romania si Slovacia privind produsele agricole. Am actionat pentru abordarea procuparilor exprimate atat de fermierii din tarile UE, cat si de catre Ucraina", a declarat vineri seara, prin Twitter, Valdis Dombrovskis,…

- Presedintele USR, Catalin Drula, ii solicita liderului PSD, Marcel Ciolacu, sa-l retraga pe Petre Daea din fruntea Ministerului Agriculturii, avand in vedere „esecul rasunator in negocierile de la Bruxelles pe tema despagubirilor acordate de Comisia Europeana fermierilor romani”. „Fermierii protesteaza…

- A inceput cel mai mare protest al fermierilor argeșeni, la Costesti! Peste o suta de fermieri din Argeș protesteaza azi, 7 aprilie, incepand cu ora 11:00, insoțiți de zeci de tractoare, autoturisme, autovehicule și utilaje, fața de dezechilibrele grave cu care se confrunta sectorul agro-alimentar din…

- Reprezentanții Alianței pentru Agricultura și Cooperare, care reunește organizațiile LAPAR, Federația Naționala PRO AGRO, UNCSV și Forumul APPR, anunța ample acțiuni de protest in ziua de 7 aprilie 2023, intre orele 10.00 – 15.00, in mai multe localitați din Romania, inclusiv București, a caror lista…

- Un autocamion intrat in Romania dinspre Ucraina și in ale carui documente de transport figurau dulciuri, a fost oprit de inspectorii vamali in municipiul Brașov. In urma efectuarii controlului amanuntit asupra mijlocului de transport, inspectorii vamali au descoperit, ascunse in compartimentul pentru…

- “Va scriu despre pachetul de compensatii pregatit de Comisia Europeana pentru a ajuta fermierii din tarile cele mai afectate de razboiul din Ucraina, si anume Romania, Bulgaria si Polonia. Am observat cu dezamagire ca pachetul de masuri propus pentru Romania nu corespunde realitatii situatiei pe care…