Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul radiotelescop Arecibo de pe insula americana Puerto Rico, folosit de astronomii din întreaga lume și care a permis descoperirea primelor planete care orbiteaza o alta stea decât Soarele, s-a prabușit marți dupa 57 ani de funcționare, scrie AFP."Platforma s-a prabușit…

- Criza de personal medical la sectiile ATI este raspandita in toata Europa. In Romania, guvernantii vorbesc numai despre cresterea numarului de paturi. Solutia sunt studentii voluntari, noteaza Mediafax. La noi, semnalele de alarma sunt trase numai de cei care lucreaza in sistem si spun ca sunt epuizati,…

- FUMIGENE DE LUNI (12) FUMIGENE DE LUNI (12) Știrea saptamanii: nu au fost inregistrate cazuri noi si nu a fost comunicat niciun deces din cauza virusului gripal, potrivit INSP. Nici gripa nu mai e ce a fost și, cu atat mai puțin, vaccinurile anti-gripale. Mai ales cand se vehiculeaza sume amețitoare:…

- Gafele repetate ale lui Ciprian Tatarușanu, 34 de ani, in poarta lui AC Milan, in doar cateva meciuri, au starnit zambete in Serie A. Portarul roman a fost ironic de un fan al lui AC Milan, intr-un filmuleț postat pe facebook, care face inconjurul Peninsulei. „Zlatan” e exasperat de Ciprian Tatarușanu…

- O femeie originara din Republica Moldova a primit o amenda de 400 de euro pentru ca era la piața, intr-un loc aglomerat, fara masca de protecție utila pentru a preveni raspindirea coronavirusului. „Virusul nu exista, e doar o banala gripa, n-am purtat niciodata masca”, le-ar fi spus femeia polițiștilor.…

- Posta Romana si-a extins reteaua rutiera la nivel european prin inaugurarea unei noi curse auto, Bucuresti - Milano, informeaza miercuri compania.Potrivit unui comunicat al Postei Romane, noua ruta va asigura schimbul de trimiteri postale cu origine Italia si destinatie Romania. Primul transport…

- Olympique Lyon a anuntat, vineri seara, pe site-ul sau oficial, transferul portarului roman Ciprian Tatarusanu la AC Milan, pentru suma de 500.000 de euro, noteaza Agerpres.Tatarusanu, portarul titular al nationalei Romaniei, venise la Lyon in vara anului 2019, de la FC Nantes, din postura de jucator…

- Helmut Duckadam (61 de ani) a analizat viitorul transfer al lui Ciprian Tatarușanu (34 de ani) la AC Milan, anunțat de presa din Italia, și spune ca nu crede in aceasta mutare. Fostul mare portar, care l-a criticat in dese randuri pe actualul goalkeeper al naționalei, spune ca ar fi fost de preferat…