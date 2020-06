Stiri pe aceeasi tema

- Din 15 iunie urmeaza o noua etapa de relaxare, a anuntat, sambata, ministrul de Interne, Marcel Vela, care a precizat ca totul se va decide in functie de analiza statistica epidemiologica. Marcel Vela a declarat, sambata, la Digi 24, ca romanii merita aceasta relaxare pentru ca "au avut grija,…

- Din 15 iunie urmeaza o noua etapa de relaxare, a anuntat, sambata, ministrul de Interne, Marcel Vela, care a precizat ca totul se va decide in functie de analiza statistica epidemiologica. Marcel Vela a declarat, sambata, la Digi 24, ca romanii merita aceasta relaxare pentru ca „au avut grija, au protejat…

- Daca Ministrul Sanatații, Nelu Tataru se ferește sa dea garanții legat de ce se va intampla dupa 15 iunie pentru ca inca nu pot fi evaluate urmarile primei etape de relaxare, ministrul de Interne, Marcel Vela, este mai optimist.Marcel Vela a declarat, sambata, la Digi 24, ca romanii merita…

- Din 15 iunie urmeaza o noua etapa de relaxare, a anunțat, sambata, ministrul de Interne, Marcel Vela, care a precizat ca totul se va decide in funcție de analiza statistica epidemiologica. Marcel Vela a declarat, sambata, la Digi 24, ca romanii merita aceasta relaxare pentru ca „au avut grija, au protejat…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a scris, duminica, pe Facebook, ca, dupa publicarea masurilor propuse pentru prima etapa de relaxare din timpul starii de alerta, a primit “foarte multe idei, propuneri sau observații”. Oficialul din Guvern a precizat ca lista finala de masuri va fi aprobata saptamana…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat, miercuri seara, ca are in analiza o relaxare a restrictiilor pentru persoanele peste 65 de ani, iar intervalul orar in care acestea pot merge la cumparaturi va fi mutat mai de dimineata, transmite Agerpres. „Avem in analiza o relaxare a programului persoanelor…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat, miercuri seara, ca are in analiza o relaxare a restrictiilor pentru persoanele peste 65 de ani, iar intervalul orar in care acestea pot merge la cumparaturi va fi mutat mai de dimineata.Citește și: Klaus Iohannis, IEȘIRE INEDITA: Din 15 mai, toți…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, alaturi de secretarii de stat Raed Arafat și Bogdan Despescu Autoritațile au anunțat sambata adoptarea ordonanței militare numarul 7 prin care se introdus mai multe masuri restrictive pentru a contracara extinderea pandemiei de coronavirus. Distanțarea sociala este…