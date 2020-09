Vești bune: Începând de sâmbătă se poate circula pe podul Ciurel Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anunța ca de sambata dimineața, 19.09. a.c., podul Ciurel a fost deschis circulației, „care simplifica foarte mult legatura dintre cele doua artere- Șoseaua Virtuții și Splaiul Independenței”, afirma Firea. “Incepand din aceasta dimineata, bucurestenii pot circula pe Ciurel (1 pod hobanat peste Dambovita, 3 pasaje supraterane si 9 bretele rutiere) care simplifica foarte mult legatura dintre cele doua artere – Soseaua Virtutii si Splaiul Independentei. In etapa a doua a investitiei, pentru care sunt aprobate atat proiectul tehnic, cat si culoarul de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

