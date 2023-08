Vești bune de peste Atlantic. Economia SUA crește, recesiunea a fost evitată Banca americana JPMorgan si-a imbunatatit estimarea de crestere anuala reala a PIB-ului american pentru trimestrul curent la 2,5%, de la 0,5%, a scris economistul Michael Feroli intr-o nota de cercetare publicata vineri. ”Avand in vedere aceasta crestere, ne indoim ca economia va pierde rapid suficient impuls pentru a aluneca intr-o contractie usoara inca din trimestrul urmator, asa cum am anticipat anterior”, a scris economistul. Si in timp ce riscurile de recesiune sunt inca ridicate pentru anul viitor, Feroli a spus ca se asteapta la o crestere modesta, sub normal. La inceputul acestei saptamani,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Banca si-a imbunatatit estimarea de crestere anuala reala a PIB-ului american pentru trimestrul curent la 2,5%, de la 0,5%, a scris Michael Feroli intr-o nota de cercetare publicata vineri. ”Avand in vedere aceasta crestere, ne indoim ca economia va pierde rapid suficient impuls pentru a aluneca intr-o…

- Economia zonei euro a inregistrat o crestere peste asteptari in trimestrul al doilea, dupa ce a stagnat in primele trei luni ale acestui an, dar ramane in continuare afectata de dificultatile persistente din Germania, arata o estimare preliminara publicata luni de Eurostat, informeaza Reuters citat…

- Economia zonei euro a inregistrat o crestere peste asteptari in trimestrul al doilea, dupa ce a stagnat in primele trei luni ale acestui an, dar ramane in continuare afectata de dificultatile persistente din Germania, arata o estimare preliminara publicata luni de Eurostat,

- Economia mondiala da semne de ușoara imbunatațire, potrivit celei mai recente actualizari a datelor de creștere economica publicate marți de Fondul Monetar Internațional (FMI), care prevede acum o creștere ușor mai buna in 2023 și o creștere stabila in 2024, potrivit AFP.

- Economia a crescut in trimestrul al doilea cu 0,8% fata de primul trimestru, mai lent decat ritmul de 2,2% consemnat in primele trei luni ale anului. Analistii intervievati de Reuters au anticipat o crestere de 7,3% a PIB-ului din trimestrul al doilea. Purtatorul de cuvant al Biroului National de Statistica,…

- Produsul intern brut a crescut intr-un ritm anualizat de 2% in perioada ianuarie-martie, peste estimarea anterioara de 1,3% si prognoza analistilor Dow Jones, de 1,4%. Aceasta este a treia si ultima estimare pentru evolutia PIB-ului in primul trimestru. Rata de crestere a fost de 2,6% in trimestrul…

- ”In trimestrul I 2023, investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 30,065 miliarde lei, in crestere cu 13,6%, comparativ cu trimestrul I 2022”, arata datele INS. In trimestrul I 2023, comparativ cu trimestrul I 2022, investitiile nete realizate in economia nationala au crescut cu 13,6%,…

- Investitiile nete realizate in economia nationala au insumat, in trimestrul I 2023, 30,065 miliarde lei, in crestere cu 13,6%, comparativ cu trimestrul I 2022, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). „In trimestrul I 2023, investitiile nete realizate in economia…