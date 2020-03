Veşti bune de la ministrul Florin Cîţu: şomajul tehnic va fi plătit de stat Florin Cițu a declarat faptul ca pachetul de masuri menit sa sprijine economia valoreaza 2% din PIB Romaniei. Ministrul de Finanțe a declarat faptul ca o parte din șomajul tehnic va fi susținut de buget, dar și faptul ca exista facilitați și pentru angajatori. ”Deci, avem mai multe instrumente pe care le vom aproba maine in sedinta de Guvern. O parte din somajul tehnic va fi sustinut de la buget. Veti vedea maine detaliile. Avem facilitati si pentru angajatori. Cred ca putem sa consumam in continuare din restaurante folosind catering sau livrari. Nu mai putem sa mergem in restaurante,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

