- Alexandru Chipciu nu a mai prins echipa in acest sezon iar antrenorul lui Anderlecht nu se mai bazeaza pe serviciile internationalului roman. Publicatia Anderlecht Online scrie ca mijlocasul roman nu mai intra in vederile antrenorului Hein Vanhezebrouck si va parasi la finalul acestui sezon…

- Mijlocașul roman Alexandru Chipciu, dat afara de Anderlecht. Internaționalul tricolor va pleca, cel mai probabil, in aceasta vara. Anuntul a fost facut de site-ul Anderlecht-Online, care sustine ca mAlex a fost pus pe lista de transferuri de conducerea clubului. Internationalul de 28 de ani isi cauta…

- Dorin Rotariu a marcat din nou pentru Mouscron. Internationalul roman a inscris golul echipei Royal Excel Mouscron, care a remizat cu KV Kortrijk, 1-1, vineri seara, in deplasare, intr-o partida din etapa a noua a fazei play-off 2 a campionatului de fotbal al Belgiei. Gazdele au deschis scorul prin…

- Fotbalistul roman Razvan Marin nu va mai juca in acest sezon pentru Standard Liege, din cauza unei accidentari la glezna, care l-a facut sa rateze si meciul cu Genk, de duminica, a anuntat marti cotidianul Le Soir, citat de Agerpres. Razvan Marin s-a accidentat la antrenamentul de vineri, dupa un contact…

- Mijlocasul roman Nicolae Stanciu a marcat un gol pentru Sparta Praga, care a invins-o pe FC FASTAV Zlin cu scorul de 2-1, vineri seara, pe teren propriu, intr-o partida din etapa a 27-a a campionatului de fotbal al Cehiei. Stanciu a deschis scorul in min. 20, David Lafata l-a majorat (59),…

- Chiar daca in Italia se afla cu Benevento pe ultimul loc din Serie A, Alin Tosca (26 de ani) este un premiant in afara gazonului. Internationalul roman este un familist desavarsit, care ar face totul ca fiul sau sa ajunga jucator de fotbal.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) confirma ca Federatia Rusa a declarat persona non grata un diplomat roman acreditat in Rusia, dupa o masura similara adoptata de tara noastra in spirit de solidaritate cu Marea Britanie, in cazul atacului de la Salisbury. MAE reitereaza pozitia sa de condamnare…

- Internaționalul roman Dorin Rotariu a marcat golul echipei Excel Mouscron, invinsa pe teren propriu de Sporting Lokeren cu scorul de 2-1, sambata, intr-un meci din etapa a 29-a a campionatului Belgiei. Oaspetii au deschis scorul prin Mijat Maric (’2 – ...