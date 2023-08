Stiri pe aceeasi tema

- Veste teribila despre Jean Paler. A ajuns la terapie intensiva. Jean Paler a ajuns la ATI Se afla la Terapie Intensiva la Cardiologie, la Spitalul din Ploiesti. ” De 7-8 zile mi e foarte rau, am fost prin trei spitale, am fost și-n Sinaia, orașul in care locuiesc, acum sunt la spitalul din Ploiesti,…

- Cantarețul Ionuț Dolanescu a facut un anunț trist. Mama lui, cunoscuta interpreta de folclor Maria Ciobanu, se confrunta cu dificultați astfel incat nu mai poate sa se deplaseze in Romania in vara curenta. Cel mai probabil, membrii familiei sale vor merge sa o viziteze in Los Angeles, la toamna. Cu…

- Alina este condusa pe ultimul drum, chiar in aceste momente, de toti cei care au iubit o. Familia si prietenii sunt rapusi de durere, conform Antena 3 CNN. Alina este condusa pe ultimul drum, chiar in aceste momente, de toti cei care au iubit o. Familia si prietenii sunt rapusi de durere, conform Antena…

- Veste ingrozitoare din fotbalul din Costa Rica. Un jucator de la formația Deportivo Rio Canasa murit dupa ce a fost ranit grav in urma atacului unui crocodil. Familia lui Jesus Lopez Ortiz a cerut ajutorul fanilor pentru ca nu are bani pentru inmormantare. Un jucator de fotbal din Costa Rica a fost…

- Wanda Nara, celebra impresara și soția lui Mauro Icradi, se afla in Turcia alaturi de partenerul sau, care a fost transferat definitiv de Galatasaray Istanbul. Prezentatorul unei cunoscute emisiuni din Argentina a dezvaluit ca modelul a confirmat ca sufera de o boala cumplita. ”O sa spun doar cel mai…

- Ruud van Nistelrooy, 47 de ani, ex-golgheter al selecționatei Olandei și al lui Manchester United, coleg și prieten cu Edwin van der Sar (52 de ani), a declarat dupa accidentul fostului mare portar: „Speram e ca Ed sa se recupereze complet, ceea ce s-a intamplat cu Annemarie”. Vineri seara, o veste…

- Cristian Cioaca, unul dintre cei mai controversați romani din ultimele decenii, are șanse mari sa fie pus in libertate pana la finalul lunii iunie. Fostul polițist, judecat și condamnat pentru a-și fi ucis soția in urma cu mai bine de 15 ani, se va prezenta saptamana viitoare din nou in fața instanței…

- Dupa ce procurorii au fost somați de instanța sa urgenteze ancheta care il vizeaza pe Tolea Ciumac, iar primaria din localitatea de domiciliu a cerut ca el sa munceasca in folosul comunitații, sportivul s-a trezit cu inca o lovitura.