Veste șoc cu privire la admiterea în școlile militare! Contextul geopolitic din vecinatatea Romaniei are repercusiuni și cu privire la admiterea in școlile militare. Ministerul Apararii Nationale a anuntat luni, 20 februarie, ca au fost introduse modificari importante pentru cei care vor sa urmeze o cariera militara. Fara examen de admitere pentru instituțiile de invațamant! Admiterea in școlile militare, respectiv pentru institutiile de invatamant postliceal militar pentru maistri militari si subofiteri se va face fara concurs. Media de admitere va fi calculata in baza rezultatelor obtinute la examenul de bacalaureat. Ierarhizarea se organizeaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In acest an, admiterea la școlile militare postliceale ale Ministerului Apararii Naționale (MApN) pentru pregatirea maistrilor militari, dar și a subofițerilor se va face doar pe baza mediei de la examenul de bacalaureat, fara un examen de admitere. Anunțul a fost facut azi pe pagina pe Facebook a MApN.…

- In ziua de 06 Februarie 2023 la ora 03:26:20 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.6, la adancimea de 20km.Seismul a avuto o intensitate macroseismica IV.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 74km NE de Ploiesti, 94km…

- Peste 3.000 de pompieri au intervenit, in ultimele 24 de ore, in 25 localitati din 12 judete pentru limitarea si inlaturarea efectelor generate de fenomenele prognozate pentru aceasta perioada, a informat Inspectoratul general pentru Situatii de Urgenta (IGSU) .Potrivit unui comunicat transmis de IGSU,…

- Peste 3.000 de pompieri au intervenit, in ultimele 24 de ore, in 25 localitati din 12 judete pentru limitarea si inlaturarea efectelor generate de fenomenele prognozate pentru aceasta perioada, a informat, sambata, Inspectoratul general pentru Situatii de Urgenta. Potrivit unui comunicat transmis de…

- Astfel, potrivit INHGA, sunt posibile cresteri de debite si niveluri pe raurile din bazinele hidrografice: Jiu – sectorul aferent statiei hidrometrice Racari (judetul Dolj); Olt – afluentii mici aferenti sectorului situat in aval de confluenta cu raul Cibin si amonte de acumularea Govora (judetele:…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis noi alerte de vreme rea. Pana miercuri seara, va fi in vigoare un Cod portocaliu de ploi puternice și ninsori in 4 județe. O actualizare a ANM , valabila pentru intervalul marți ora 10.00 – joi ora 10.00, anunța precipitații moderate cantitativ, la inceput…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o serie de avertizari nowcasting Cod galben de vant puternic, dar si de ceata si polei, valabile in numeroase zone din tara. Potrivit meteorologilor, pana la ora 9:00, in localitati din judetele Timis, Hunedoara, Ialomita, Arges, Buzau, Prahova,…

- Politistii si procurorii DIICOT din Bacau au efectuat, miercuri dimineața, 32 de perchezitii domiciliare intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, inselaciune cu consecinte deosebit de grave, fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals…