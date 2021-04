Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul francez al Sportului, fosta inotatoare de origine romana Roxana Maracineanu, a evocat posibilitatea ca turneului de Grand Slam de la Roland Garros sa fie amanat pentru al doilea an consecutiv din cauza pandemiei de coronavirus, transmite Reuters. Franta a intrat de sambata in a treia…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep a bifat, duminica, 14 februarie, la Melbourne, victoria sa cu numarul 100 in turneele de Grand Slam. Ea a invins-o, in trei seturi, scor 3-6, 6-1, 6-4, pe poloneza Iga Swiatek, in optimile Australian Open. A doua jucatoare a lumii, Simona Halep contabilizeaza…

- Cristian Tudor Popescu a vorbit la Digi24 in calitate de comentator de tenis despre victoria de duminica a Simonei Halep in meciul cu Iga Swiatek, unde Halep „a demonstrat ca și in tenis pe poate juca cu capul”. Simona Halep (locul 2 in clasamentul WTA) a castigat meciul si s-a calificat in sferturile…

- Simona Halep (Romania, 2 WTA) va juca in optimi la Australian Open 2021 impotriva Igai Swiatek (Polonia, 17 WTA). Simona Halep va avea parte de un meci revanșa cu Iga Swiatek, dupa ce poloneza a invins-o pe sportiva noastra cu 6-2, 6-1 in optimi la Roland Garros 2020. Scorul intalnirilor directe dintre…

- Simona Halep s-a calificat fara mari emoții in optimile de finala ale turneului de Grand Slam de la Australian Open. Halep a trecut in doua seturi de rusoaica Veronika Kudermetova (23 de ani/ 36 WTA). Citește și: Joe Biden trage semnalul ce alarma: China depașește SUA. Ne vor manca pranzul…

- Simona Halep a facut pasul spre optimile turneului "Gippsland Trophy", numarul doi mondial trecând de Anastacia Potapova (101 WTA). La finalul partidei de luni, Simona a precizat ce a mulțumit-o dupa succesul de luni. Ce a spus Simona Halep "E frumos sa fiu din nou…