Veste proastă pentru românii cu rate la bancă. Cât vor crește și ce se întâmplă cu IRCC Veștile nu sunt deloc imbucuratoare pentru cei care au rate la banci. Indicele IRCC va inregistra o noua creștere incepand de luni, 3 aprilie, ceea ce va duce la o noua majorare a sumelor pe care romanii le datoreaza, luna de luna, instituțiilor bancare. Iata cu cat va crește indicele IRCC. Cresc din nou ratele […] The post Veste proasta pentru romanii cu rate la banca. Cat vor crește și ce se intampla cu IRCC appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

