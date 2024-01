Veste pentru şoferii experimentaţi. Mai ai voie să conduci maşina dacă ai ieşit la pensie? Când e anulat permisul In prezent, permisul de conducere este valabil pe o perioada de 10 ani de la data eliberarii. La expirarea perioadei de valabilitate, permisul este preschimbat de unitațile de poliție, dar doar dupa obținerea unei adeverințe medicale. Chiar daca autoritatile europene au analizat mai multe propuneri, nu s-a impus inca o limita superioara de varsta pana […] The post Veste pentru soferii experimentati. Mai ai voie sa conduci masina daca ai iesit la pensie? Cand e anulat permisul first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

