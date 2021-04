Veste excelentă pentru economie: ratingul României a fost îmbunătățit pentru prima dată, după opt ani Opt ani a avut de așteptat economia Romaniei pentru a atinge un palier superior al ratingului de țara. Agenția de rating Standard & Poor’s a anunțat imbunatațirea perspectivei de la „negativ” la „stabil” aferenta calificativului acordat datoriei guvernamentale a Romaniei. Agenția de rating Standard & Poor’s a anunțat imbunatațirea perspectivei de la „negativ” la „stabil” aferenta ratingului acordat datoriei guvernamentale a Romaniei pe termen lung și scurt in moneda locala și valuta, anunța Ministerul de Finanțe. Este prima modificare in sens pozitiv a perspectivei rating-ului Romaniei operata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- UPDATE: ”Decizia Standard & Poor’s reprezinta o dovada a recunoasterii internationale a eforturilor Romaniei de consolidare fiscal-bugetara si confirma ca masurile adoptate au fost cele corecte, necesare pentru tara noastra si asteptate de catre partenerii externi. Totodata, am remarcat si estimarile…

- De asemenea, agentia a reconfirmat ratingul suveran aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la BBB-/A-3 pentru datoria pe termen lung si scurt in moneda locala si valuta.”Standard & Poor’s a precizat in comunicatul de presa publicat in data de 16 aprilie 2021 ca perspectiva stabila arata credibilitatea…

