Incendiile din diferite parti ale Greciei au fost aduse sub control miercuri, conform presei elene, transmite DPA și Agerpres. Insa, in conditiile temperaturilor de vara, pericolul de incendiu ramane foarte ridicat, conform unui avertisment al Apararii Civile. „Pericolul nu a trecut inca”, a declarat un purtator de cuvant al pompierilor pentru postul de radio de […] The post Veste buna pentru turiști. Incendiile din Grecia sunt sub control appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .