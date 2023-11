Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Fondurilor Europene, Adrian Caciu, anunța faptul ca valabilitatea cardurilor de energie va fi prelungita pana pe 31 martie 2024. Inițial, Poșta Romana anunțase ca aceste carduri sunt valabile pana pe data de 27 decembrie, dar la Guvern s-a luat decizia prelungirii valabilitații pentru ca cetațenii…

- B1.ro Poșta Romana a atenționat miercuri, 1 noiembrie, ca beneficiarii cardurilor de energie pot folosi sumele primite doar pana la data de 27 decembrie 2023. Poșta Romana, avertisment pentru beneficiarii cardurilor de energie „Cu ajutorul cardurilor de energie puteți plati factura la energie termica…

- Conform unui anunț pe care l-a facut premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, ajutoarele financiare vor incepe sa fie virate. Mai exact este vorba despre banii care sunt oferiți pensionarilor care au venituri mai mici de 3.000 de lei. „Profit de ocazie pentru a anunta ca intra la plata ajutoarele pentru…

- Cardurile de energie aflate in circulatie – alimentate cu o noua transa de 700 lei pentru fiecare beneficiar Cardurile pentru energie aflate in circulatie au fost alimentate cu o noua transa in valoare de 700 lei pentru fiecare beneficiar, a anuntat, joi, premierul Marcel Ciolacu. „O veste buna are…

- Social Beneficiarii cardurilor de energie pot depune solicitarile de compensare la poșta, incepand de maine septembrie 5, 2023 09:54 Persoanele care doresc sa beneficieze de compensarea prețului la energie prin intermediul programului “Carduri de energie”, desfașurat de Compania Naționala “Poșta…

- Zona de picnic Faget din Mioveni, inchisa SEdC Mioveni SRL anunța ca zona de picnic Faget din Mioveni va fi INCHISA in perioada 18 – 31 august 2023. Motivul – in vederea organizarii Analogue Festival. ”Mulțumim pentru ințelegere!”, transmite SEdC Mioveni. Articolul Zona de picnic Faget din Mioveni,…

- MIPE vireaza aproximativ 625 milioane lei pentru alimentarea cardurilor sociale cu o noua transa, pana la 15 august Aproximativ 2,5 milioane carduri „Sprijin pentru Romania” vor fi alimentate cu o noua transa de 250 de lei pana la data de 15 august, informeaza Ministerul Investitiilor si Proiectelor…

- Miercuri, 9 august 2023 – intrare gratuita la Zoo Pitești, de Ziua Internaționala a Gradinilor Zoologice! „Ziua Internaționala a Gradinilor Zoologice și a Parcurilor” este sarbatorita, anual, pe data de 9 august. Cu acest prilej, Zoo Pitești ofera vizitatorilor intrarea gratuita, miercuri, in intervalul…