Stiri pe aceeasi tema

- Indicele de referinta trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC), care va inlocui ROBOR in calculul dobanzilor la majoritatea creditelor in lei, a scazut la 2,36%, in al treilea trimestru, de la 2,66% in al doilea trimestru, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei…

- Marti, ROBOR la 3 luni a stagnat la 3,21%, scrie news.ro. Vineri, indicele a scazut la 3,20%. Vineri, ROBOR la 6 luni a stagnat la 3,26%. Citeste si ROBOR la 3 luni a stagnat, ROBOR la 6 luni a scazut ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobanzii la care se imprumuta,…

- CURS BNR 9 DECEMBRIE 2019. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,7777 lei/euro, in scadere cu 0,02% fata de valoarea atinsa vineri. Totodata, lira sterlina a continuat sa creasca si a atins cel mai ridicat nivel din iunie 2016 pana in prezent.a Vineri,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4,7615 lei/euro, in crestere cu 0,04% fata de valoarea atinsa joi. Pretul aurului a atins cel mai mic nivel din ultimele 3 luni. Joi, euro a scazut la 4.7597 lei. Vineri, euro a urcat la 4.7615 lei. Pretul…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4,7615 lei/euro, in crestere cu 0,04% fata de valoarea atinsa joi. Pretul aurului a atins cel mai mic nivel din ultimele 3 luni. Joi, euro a scazut la 4.7597 lei. Vineri, euro a urcat la 4.7615 lei. Pretul…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de referinta de 4,7615 lei/euro, in crestere cu 0,04% fata de valoarea atinsa joi. Pretul aurului a atins cel mai mic nivel din ultimele 3 luni. Joi, euro a scazut la 4.7597 lei. Vineri, euro a urcat la 4.7615 lei. Pretul…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la 2,98%, dupa potrivit datelor publicate, miercuri, de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Marti, ROBOR la 3 luni a stagnat la 2,99%. Miercuri, indicele a scazut la 2,98%. Totodata,…

- CURS VALUTAR 4 NOIEMBRIE 2019. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,7550 lei/euro, in crestere cu 0,01% fata de valoarea atinsa vineri. Dolarul american a ajuns la cel mai scazut nivel din ultimele doua luni. Vineri, euro a scazut la 4.7545 lei. Luni,…