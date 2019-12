Stiri pe aceeasi tema

- VEȘTI EXCELENTE: Inca un proiect al Consiliului Județean Sibiu privind modernizarea infrastructurii rutiere se bucura de o evoluție buna. Este vorba despre drumul județean 107 B Pauca - Slimnic, in lungime de 35 km, care leaga Valea Tarnavelor de Țara Secașelor, dar și de județul Alba. Read More...

- Spitalul Clinic Județean de Urgența Sibiu și Consiliul Județean Sibiu sub a carui autoritate se afla SCJU, anunța primirea unei donații substanțiale de echipamente medicale din partea INCCI Luxembourg (Institutul Național de Chirurgie Cardiaca și Intervenție Cardiologica). Read More...

- In urmatoarele doua zile vremea se menține rece in localitațile din județul Alba. La munte, luni și marți, minimele vor scadea sub 0 grade Celsius. De miercuri se incalzește ușor, iar temperaturile maxime vor atinge, in weekend, 21-22 de grade Celsius. Va prezentam prognoza meteo pentru localitați din…

- "Consiliul Judetean Sibiu si-a propus sa instaleze niste panouri de mari dimensiuni care prezinta pasii de urmat in situatia in care intalnesti ursul, ce vor fi instalate in zonele in care acest lucru este necesar", se arata intr-un comunicat de presa al institutiei remis Agerpres. Deja exista…

- Ieri, 16 septebrie 2019, in jurul orei 20.30, un echipaj rutier a oprit pentru control, pe strada Armatei, din municipiul Orastie, autoturismul condus de un barbat de 42 de ani, din județul Alba. Barbatul a fost testat cu aparatul alcooltest, care a indicat o valoare de 1,40 mg/l, alcool pur in aerul…

- INVESTIȚIE MAJORA: Aproximativ 10, 7 milioane lei este valoarea contractului de finanțare pe care președinta CJ Sibiu, Daniela Cimpean și Dan Popa, director in cadrul ADR Centru, l-au semnat luni, 16 septembrie 2019, la sediul Consiliului Județean Sibiu, in prezența reprezentanților mass-media. Read…

- Ziarul Unirea Mistreții au facut prapad intr-o comuna din județul Alba. Peste 80 de cereri de despagubiri din partea cetațenilor Mistreții au facut prapad intr-o comuna din județul Alba. Peste 80 de cereri de despagubiri din partea cetațenilor inregistrate la primarie La solicitarea primarului ... Mistreții…