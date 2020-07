Versiunile mild-hybrid ale modelelor Ford Fiesta și Focus sunt disponibile și în România: ... In cursul lunii iunie, Ford a anunțat o serie de noutați pentru modelele Fiesta și Focus. Atat hatchback-ul de segment B, cat și modelul de clasa compacta au primit motorizarile mild-hybrid la 48V care au debutat in urma cu un an pe SUV-ul Puma. Ford propune doua astfel de versiuni: motor de un litru cu 125 de cai putere și 210 Nm, respectiv motor de un litru cu 155 de cai putere și 240 Nm. Ambele unitați pe benzina sunt echipate cu un starter-generator... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

