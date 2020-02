Vernisajul expoziției de artă vizuală @rdoare, la Artoteca BMB Biblioteca Metropolitana București (BMB) invita publicul marti, 3 martie, incepand cu ora 18.00, la Artoteca BMB, la vernisajul expoziției de arta vizuala „@rdoare” a directorului de imagine Mircea Bunescu. Mircea Bunescu s-a nascut pe 5 mai 1950, la Bucuresti. Este creator de imagine, scenarist, regizor, producator, doctor in Cinematografie și Media. In anul 1980, a absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica "I.L.Caragiale". Este membru al Uniunii Cineaștilor din Romania și secretar al Asociatiei creatorilor de imagine. „Imaginea este prin definiție un reflex al vieții și al morții.… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care AIK Energy LTD preia compania Valahia Gaz SRL. AIK Energy LTD desfasoara activitati, precum: extractia gazelor naturale, comercializare en-gros de electricitate si gaze naturale, vanzare en-gros de titei si produse petroliere. In Romania, activitatea…

- Impactul digitalizarii asupra IMM-urilor in comerțului mondial. Transformarea digitala favorizeaza exportul si internationalizarea Concluzie seminarului“The Impact of Digitisation on SME World Trade”, organizat in zilele de 27-28 ianuarie 2020, in Bucuresti de USH Pro Business, partener Smart eHub a…

- Biblioteca Metropolitana București (BMB) organizeaza marti, 4 februarie, incepand cu ora 18.00, la Artoteca BMB, Șoseaua Mihai Bravu, Nr. 4, vernisajul unei expoziții colective inedite de pictura, grafica și sculptura in memoria jurnalistului George Stanca, intitulata „O, Doamne, ce frumoși eram…”.…

- Expoziție colectiva inedita de pictura, grafica și sculptura Biblioteca Metropolitana București (BMB) va invita marti, 4 februarie, incepand cu ora 18.00, la Artoteca BMB, Șoseaua Mihai Bravu, Nr. 4, la vernisajul unei expoziții colective inedite de pictura, grafica și sculptura in memoria jurnalistului…

- Consiliul General al Capitalei a adoptat, in sedinta de marti, un proiect care prevede sterilizarea gratuita a cel mult 5.000 de caini si 5.000 de pisici fara pedigree care apartin bucurestenilor. Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA) a fost imputernicita sa organizeze o procedura…

- Biblioteca Metropolitana București (BMB) invita iubitorii de arta figurativa la vernisajul expoziției „Launtric” a artistului Constantin Tanislav, din cadrul Stagiunii Permanente de Arta Plastica „Temeiuri”. Evenimentul va avea loc marti, 14 ianuarie, incepand cu ora 18.00, la Artoteca BMB, Șoseaua…

- Marti, 10 decembrie, incepand cu ora 18.00, Biblioteca Metropolitana București va invita la vernisajul unei expoziții colective inedite de pictura, sculptura și arta decorativa, care face parte din Stagiunea Permanenta de Arta Plastica „Temeiuri”, intitulata sugestiv „Șapte”. Artiștii care semneaza…

- Ordinul Suprem Militar al Templului din Ierusalim, in parteneriat cu Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti, organizeaza luni, 9 decembrie 2019, la ora 17:30, o expozitie de pictura cu vanzare in scop caritabil. La deschidere va fi prezenta doamna profesor doctor Anca Gheorghiu,…