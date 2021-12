Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Florin Cițu, a declarat ​ca nu se justifica o taxa de solidaritate, chiar daca UDMR și PSD o susțin. UDMR a avansat ideea instituirii unei "taxe de solidaritate" care sa fie aplicata companiilor ce inregistreaza o cifra de afaceri de peste o suta de milioane de euro pe an, iar PSD…

- 1 Decembrie este prilejul de a mulțumi unor personalitați remarcabile, care, prin activitatea lor de zi cu zi, fac Romania mai buna, a spus Klaus Iohannis dupa ce a decorat mai multe cadre medicale, profesori și...

- Președintele Klaus Iohannis a susținut miercuri, 1 decembrie 2021, la Palatul Cotroceni, o alocuțiune in cadrul ceremoniei de decorare a unor cadre medicale, membri ai corpului didactic și reprezentanți ai societații civile, cu prilejul Zilei Naționale a Romaniei.

- Patriarhul Daniel a facut un apel printre credincioși. El ii indeamna pe oameni sa asculte de medici și de autoritațile competente, totul pentru a combate pandemia Covid-19. „Epidemia aceasta, care in mod neașteptat a cuprins lumea intreaga, a devenit pandemie. Oamenii au strigat in trecut…

- Partidele politice au primit aproape 39 de milioane de lei subvenții in luna octombrie, anunța Autoritatea Electorala Permanenta. De asemenea, AEP a inregistrat fuziunea prin absorbție dintre USR și PLUS, Partidul Libertate, Unitate si Solidaritate fiind radiat din Registrul partidelor politice. Cea…

- Pe primul loc se afla PSD, cu aproape 15 milioane de lei, urmat de PNL, cu peste 12 milioane de lei. La distanța se afla USR, cu aproape 7 milioane de lei, și AUR, cu aproximativ 3 milioane de lei. Sub 1 milion de lei au primit PMP, aproape 781.000 de lei, și Pro Romania, peste 560.000 de lei. Astfel…

- Congresul USR PLUS, ultimul pas din procesul de fuziune, are loc sambata si duminica. Participantii la lucrarile congresului, care se vor desfasura cu prezenta fizica, dar si online, vor valida alegerea lui Dacian Ciolos in functia de presedinte al partidului si vor alege forurile de conducere ale…