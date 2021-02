Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR-PLUS Emanuel Ungureanu a venit, joi seara, cu clarificari privind situația celor 4 spitale importante din Sectorul 1 care vor trece in administrarea Primariei Capitalei in baza unei hotarari a Consiliului Local al Sectorului 1, adoptata la cererea primarului Clotilde Armand. De altfel,…

- Fondatorul grupului de divertisment Divertis, actorul Toni Grecu, a facut cateva precizari referitoare la starea sa de sanatate și la tratamentul primit in spital. Toni Grecu este internat dupa ce a fost diagnosticat cu Covid-19. Nu are o forma usoara a bolii, ia tratamentul dat de medici si starea…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan face pași in spate in razboiul deschis cu președintele PNL Ludovic Orban. Bogdan a declarat, miercuri, la Digi FM, ca nu a spus ca Ludovic Orban ar trebui sa demisioneze de la conducerea partidului, ci ca ar fi trebuit sa faca acest lucru dupa alegeri, iar acum…

- Numarul crescut al cazurilor de infectare cu noul coronavirus le-a determinat pe autoritațile din Italia sa inaspreasca din nou regulile de combatere a pandemiei, incepand de duminica. Vor exista trei „zone rosii”, a anuntat sambata ministrul Sanatatii, Roberto Speranza. In noile zone rosii – Lombardia,…

- Fostul premier al Romaniei, Calin Popescu Tariceanu, a declarat vineri, dupa ce a ieșit de la audierile de la DNA, ca dosarul „pleaca de la o serie de premise false, eronate și aberante”. Tariceanu a anunțat ca cerut timp procurorilor pentru studierea probelor suplimentare depuse la dosarul in care…

- Primarul Municipiului Timișoara, Dominic Fritz, a fost confirmat pozitiv la testul COVID-19 in cursul acestei dupa-amieze. Direcția de Sanatate Publica va realiza ancheta epidemiologica, iar Primaria Timișoara va pune in aplicare masurile recomandate in astfel de situații. Atribuțiile primarului Dominic…

- Generalul in rezerva Gabriel Crețu, fost adjunct al șefului SPP, a fost numit de Consiliul Local al Sectorului 5 din București in funcția de director general al Economat Sector 5 SRL pentru o perioada de trei luni, potrivit unui comunicat de presa. Economat Sector 5 SRL este compania deținuta de Primaria…

- Guvernul condus de Florin Cițu s-a reunit, luni, intr-o ședința de acomodare, cu prezentarea unor proiecte ce vor fi discutate in ședința urmatoare de guvern, de miercuri, 29 decembrie. Florin Cițu le-a spus miniștrilor ca urmeaza sa discute in principal proiectele care țin de combaterea efectelor provocate…