Daca urmeaza sa va expire permisul de conducere, mergeți sa-l schimbați! Incepand cu 2 martie, polițiștii vor da amenzi mari! Vei primi amenda in cazul nepreschimbarii permisului sau a talonului auto ori a neradierii in termenul legal, a vehiculului deținut . Ei te vor putea taxa și pentru detinerea simultana a doua permise de conducere nationale, dintre care unul emis in strainatate. Pana acum primeai amenda doar de la polițiștii care te opreau in trafic și constatau nereguli. Incepand cu 2 martie, daca te vei prezenta la ghișeu cu documentele expirate vei fi “taxat”. Prin OG 11/2023 se abiliteaza ofițerii…