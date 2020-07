Vergil Chiţac (PNL): Am primit clasarea dosarului in rem pentru…

Senatorul PNL Vergil Chitac a anuntat marti ca a primit clasarea dosarului in rem deschis pe 16 martie de procurorii de la Parchetul General pentru savarsirea infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, dupa ce a fost depistat ca fiind infectat cu noul coronavirus. "Dragii mei, legat de nefericita intamplare din martie, am primit clasarea dosarului in rem. Pentru cei care inca se indoiau, aceasta este dovada incontestabila a nevinovatiei mele, integritatea nefiindu-mi niciodata pusa la indoiala. In cariera mea anterioara, am administrat patrimonii de peste 100 de milioane de euro si am dat…