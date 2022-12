Vergelatul, obiceiul de aflarea ursiților Obiceiuri din Sanpetru de Campie culese și transcrise de prof. Cornel Banu și prof. ing Mihai Nașca intr-o posibila viitoare carte. Noaptea dintre ani are o insemnatate deosebita nu numai ca reprezinta un prag, dar aceasta era considerata un timp magic pentru a putea prevesti timpul sau evenimente importante din viața omului. Acum era momentul … Post-ul Vergelatul, obiceiul de aflarea ursiților... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

